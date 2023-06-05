Весенний сев завершился в 13 районах Саратовской области

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В Саратовской области подходит к концу весенняя посевная кампания. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

На сегодняшний день яровыми засеяно 2 миллиона 729 тысяч гектаров. Это составляет 96,1% от запланированных площадей.

По словам главы ведомства, в Правобережье сев закончили аграрии Аркадакского, Балашовского, Екатериновского, Петровского, Лысогорского, Гагаринского районов. На левом берегу посевная осталась позади в хозяйствах Духовницкого, Ивантеевского, Советского, Федоровского, Перелюбского, Дергачевского, Питерского районов.

В общей сложности в регионе посеяно 1 миллион 046 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур и 1 миллион 619 тысяч гектаров технических культур. Площади под кормовые культуры составили 50,9 тысяч гектаров.