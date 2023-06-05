фото: архив КП

Саратовские депутаты обсуждали перспективы капремонта Парка Победы. Об этом стало известно сегодня, 5 июня, в ходе совещания в Саратовской областной думы.

Тему состояния парка поднял депутат Вадим Рогожин (фракция «ЕР»). По словам Рогожина, состояние парка ухудшается, мемориал «Журавли» и другие памятники ветшают, облезла краска. Борис Шинчук, директор Музея боевой и трудовой славы отметил, что удручен состоянием парка после Дня Победы. — Мы увидели разбитые ногами баннерные витрины, разбитые окна у техники. У всех скульптур-регулировщиц флажки поломали. Мы даже убирали метки, где находятся наркозакладки, – заявил Шинчук. По его словам, мемориал был открыт 41 год назад и с тех пор не было капитального ремонта.

Он отметил, что мемориал «Журавли» открыли в 1982 году. С тех пор капитального ремонта в парке не проводили.

— Нужны просто миллиарды рублей, по моим прикидкам на полный ремонт требуется четыре миллиарда, — высказался Шинчук.