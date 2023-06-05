В 368 многоэтажках Саратова нарушили нормативные сроки отключения горячей воды

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В правительстве Саратовской области сегодня подняли проблему отключения горячей воды на сроки, большие, чем предусмотрено нормативами. На это в ходе ПДС указал губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона указал, что нарушения зафиксированы в 368 многоквартирных домах Саратова. По всем случаям составлены обращения в прокуратуру.

Бусаргин дал поручение организовать работу "горячих линий" по данной теме в Саратове, Энгельсе и Балаково. Главам муниципалитетов дано задание держать вопрос на постоянном контроле.