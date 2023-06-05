В летних оздоровительных лагерях Саратова отдохнут 750 детей из Донбасса

Пресс-служба правительства Саратовской области

В Саратовской области началась летняя оздоровительная кампания. О ее старте в ходе ПДС проинформировал губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, что областные и муниципальные ДОЛ открылись 1 июня. По прогнозам, летом в них отдохнут 50 тысяч детей. Также на отдых на саратовскую землю прибудут 750 ребят из Донбасса.

Глава региона уточнил, что получить консультацию по вопросам детского отдыха саратовцы могут по телефону "горячей линии. Она открыта при министерстве труда и соцзащиты по номеру 8(8452) 98-26-54.