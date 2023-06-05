Фото: Архив КП
В Саратове открылся первый «Центр медицины сна» в Университетской клинической больнице №1.
Университетская клиническая больница №1 имени С. Р. Миротворцева - современное, многопрофильное лечебное учреждение, которое обеспечивает доступность и высокое качество медицинских услуг для широких слоев населения Саратовской области и других регионов РФ.
Университет принимает участие в реализации нацпроекта «Здравоохранение» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».
На базе больницы впервые в Саратове создан «Центр медицинского сна». У пациентов теперь появилась возможность оценить качество своего сна, узнать о наличии или отсутствии дыхательных расстройств во сне, а также выявить нарушения ритма сердца и двигательные расстройства.
Помимо этого, в клинике уже действуют аппараты КТ и МРТ последних моделей
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