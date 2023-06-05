Алексей Петаев: в 2024 году в Саратове отремонтируют мост «Алтынский»

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На следующий год в Саратове запланирован капитальный ремонт путепровода «Алтынский». О предстоящем обновлении моста на Ново-Астраханском шоссе проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев.

Глава ведомства подчеркнул, что в скором времени будут возведены путепроводы в поселке Жасминный и Татищево.

Ранее на портале Госзакупок появился запрос на проектирование моста на Ново-Астраханском шоссе. За эти работы власти региона готовы заплатить порядка шести миллионов рублей.