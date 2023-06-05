У жителя Энгельса конфисковали авто в пользу государства за пьяное вождение

Архив КП Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Прокуратура Энгельса поддержала гособвинение в адрес 38-летнего жителя Лысогорского района. Его признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и в отказе пройти в связи с этим медосвидетельствование.

Следствие и суд установили, что мужчина ранее был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и в итоге оштрафован на 30 тысяч рублей. Но 7 августа прошлого года он совершил ровно такой же проступок. Выпив, он сел за руль ВАЗ 2112 и выехал на улицу Набережная в Энгельсе.

В суде он покаялся. Наказанием на этот раз ему стало 240 часов обязательных работ и запрет на вождение ТС в течение 2 лет 8 месяцев. Авто конфисковано и обращено в доход государства.