Правоохранители попросили саратовцев сообщать о замеченных дронах и подозрительных авто

Архив КП Фото: Александр КОЦ

Правоохранительные органы обратились к жителям Саратовской области с призывом проявлять бдительность. Особенно это актуально накануне праздничных дней.

Полицейские попросили случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно сообщить об этом в ближайшие отделения полиции. Это позволит предупредить и пресечь возможные террористические проявления. Они напомнили, что категорически нельзя приближаться, трогать и перемещать находку.

Стражи порядка разъяснили, что подозрительными ТС считаются авто, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. В зону внимания попадают и надолго припаркованные машины.

Также в Саратовской области запрещено использовать беспилотные воздушные летательные суда. В случае обнаружения дрона жителей региона также просят сообщать в правоохранительные органы.

Номера телефонов дежурных служб в Саратовской области:

УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-01;

ГУ МВД России по Саратовской области - 8(8452) 74-13-33, 102;

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области – 8(8452) 20-07-71;

ГУ МЧС России по Саратовской области – 101, 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб), телефон доверия – 62-99-99.