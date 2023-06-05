Коммунальные службы отключили воду должникам из частных домов Саратова

Фото: ООО "КВС"

Сотрудники ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» отключили холодную воду жителям некоторых частных домов областного центра. Причиной стали серьезные долги по оплате ресурса.

Коммунальщики ограничили подачу холодной воды в трех частных домах по улице Саратовская. Общая сумма долга превысила 48 тысяч рублей. В доме на улице Танкистов остались без воды, задолжав более 31 тысячи рублей.

Рассрочку по оплате задолженности , которая составила 34 тысячи рублей) оформил собственник частного дома на улице Отрадной.

Полностью по приезду специалистов КВС оплатили долги хозяева домов на улице Саратовская и 2-м Саратовском проезде – 14 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно.