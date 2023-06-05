Пенсионерка из Энгельса отдала мошенникам 140 тысяч рублей и валюту

Архив КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожилая жительница села Шумейка стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

В заявлении в полицейском отделе пенсионерка изложила, что ей позвонили с неизвестного номера. Незнакомец представился полицейским и сообщил о якобы случившемся по винее ее внучки ДТП. Инкогнито добавил: в аварии есть пострадавший и чтобы его вылечить, а внучку не привлекать к ответственности, нужны деньги.

Испугавшаяся бабушка в стремлении помочь отдала курьеру 140 тысяч рублей и 300 долларов США. После обманутая женщина позвонила внучке и узнала, что та в ДТП не попадала.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.