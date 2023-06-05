За кражу сумки на Пасху девушка из Балашова получила 180 часов обязательных работ. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что в 2022 году, на Пасху, 24-летняя жительница Балашова пришла на Новое Поворинское кладбище. Увидев на одной из могил женскую сумку, злоумышленница забрала ее себе. Потерпевшая написала заявление в полицию, оценив ущерб в в 8 тысяч рублей. Правоохранители нашли воровку. Телефон она продала за пять тысяч, а деньги оставила себе. В итоге заявительнице телефон вернули, а признавшуюся в краже девушку приговорили к 180 часам обязательных работ.