Пьяный курильщик чуть не спалил квартиру в Саратове. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера вечером, 4 июня, в Саратове произошел пожар. Примерно в 21:57 в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в доме № 96а по улице 2-й Садовой. В однокомнатной квартире пятиэтажного дома горели вещи на площади 2 квадратных метра. По предварительной информации, пожар начался из-за незатушенной сигареты. 36-летнего пьяного хозяина квартиры госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.