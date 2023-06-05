Визит Петаева на участок работ

Глава минтранса Саратовской области поручил привести в норму асфальт в Дергачевском районе. Об этом сообщает Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Автоподъезд к поселку Жадовка Дергачевского района ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в нормативное состояние планируют привезти 10 км дорожного полотна. Протяженность всей дороги чуть более 40 км, 15 из которых отремонтировали год назад.

На одном из участков (2 км) контрольные образцы АГБ-слоя не прошли лабораторные испытания. Прочность оказалась ниже нормы, и подрядчику было выдано предписание об устранении дефектов.

По словам Петаева, такие ситуации бывают и решаются в рабочем порядке. Специалисты дорожной лаборатории Дирекции транспорта и дорожного хозяйства области выезжают на приемку каждого этапа работ, отбирают пробы для проверки качества. — Если качество соответствует нормативным требованиям, подрядчик может продолжить ремонт, - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.