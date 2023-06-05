Студенты Саратовского колледжа

В колледжах Саратовской области дополнительно появятся 100 бюджетных мест. Об этом сообщает зампред правительства - министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

В учреждениях среднего профессионального образования региона в этом году появятся дополнительные бюджетные места. На данный момент всего в области их 12 тысяч на 50 организаций СПО, всего в которых обучаются более 57 тысяч человек.

Среди самых востребованных у студентов сфер деятельности — промышленность и информационные технологии, строительство, образование, здравоохранение.

В этом году выпускники могут подать заявления и новые направления подготовки по специальностям: "Химические технологии", "Техника и технологии наземного транспорта", "Техносферная безопасность и природообустройство" и "Мехатроника и робототехника".