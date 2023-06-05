фото: ГИБДД

В Ленинском районе молодой парень попал под колеса «десятки». Об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова. Вчера вечером, 4 июня в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в восемь часов вечера, рядом с домом №110 на проспекте 50 лет Октября 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил 22-летнего парня. От удара пешеход отлетел в остановившийся автомобиль Lexus, управляемый 60-летним водителем. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в медучреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и обстоятельства аварии.