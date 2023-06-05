СК: умершую в Воскресенской больнице 27-летнюю женщину ранил знакомый

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по результатам проверки факта смерти 27-летней женщины в больнице поселка Воскресенское. Фигурантом проходит 37-летний мужчина.

По данным следствия, ночью 3 июня во дворе одного из домов в селе Коммуна Воскресенского района подозреваемый из неприязни выстрелил в женщину из охотничьего ружья. От полученного ранения она умерла в клинике.

Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.