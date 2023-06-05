фото: архив КП

В Саратове в нескольких районах продлится отключение горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс». Сегодня, 5 июня, для проведения плановых ремонтно-профилактических работ по подготовке теплосетей к зиме будет временно отключено горячее водоснабжение по адресам:

пос. Шарковка, 1, 2, 3, 4, 5

Кроме того, коммунальщики сообщают, что начались гидравлические испытания сетей и оборудования от котельных, в связи с чем по 11 июня включительно приостановлена подача ГВС по адресам:

ул. Тулайкова, 10, 12

ул. Емлютина, 44, 44Д, 49а, 51

ул. Московская, 169, 170

пр. 50 лет Октября, 83, 85, 85б, 87, 89, 89а

ул. Саперная, 4, 4а, 6

ул. Тверская, 36, 36а, 38а, 38б

ул. Новоузенская, 147 а