фото: архив КП
В Саратове в нескольких районах продлится отключение горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс». Сегодня, 5 июня, для проведения плановых ремонтно-профилактических работ по подготовке теплосетей к зиме будет временно отключено горячее водоснабжение по адресам:
пос. Шарковка, 1, 2, 3, 4, 5
Кроме того, коммунальщики сообщают, что начались гидравлические испытания сетей и оборудования от котельных, в связи с чем по 11 июня включительно приостановлена подача ГВС по адресам:
ул. Тулайкова, 10, 12
ул. Емлютина, 44, 44Д, 49а, 51
ул. Московская, 169, 170
пр. 50 лет Октября, 83, 85, 85б, 87, 89, 89а
ул. Саперная, 4, 4а, 6
ул. Тверская, 36, 36а, 38а, 38б
ул. Новоузенская, 147 а