Федеральный Минстрой объявил благодарность Саратовской области за помощь новым регионам России

Фото: Телеграм-канал ПулZ 64

Министерство строительства РФ наградило Саратовскую область за поддержку новых регионов России. Губернатор Роман Бусаргин получил Благодарность, подписанную главой ведомства Иреком Файзуллиным.

Шефство над Сватовским районом ЛНР наш региона взял в 2022 году. За полугодие В Сватово из областного центра было отправлено 409 тонн гуманитарного груза. Кроме этого Саратовская область оказала помощь в восстановлении коммунальных объектов и жилых домов после обстрелов, подготовить 19 школ к новому учебному году. Порядка ста детей из Сватовского района отдохнули в саратовских оздоровительных лагерях.

В этом году работа строителей из нашего региона по восстановлению инфраструктуры Сватовского района.