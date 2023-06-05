Володин предсказал Саратову большое развитие из-за строительства железнодорожного обхода

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поднял тему строительства автотранспортного и железнодорожного обходов вокруг Саратова и Энгельса. Своими мыслями на этот счет наш земляк поделился в ходе встречи со сторонниками.

Вячеслав Викторович отметил, что развивать агломерацию невозможно без строительства дорожного кольца вокруг двух городов вкупе с железной дорогой для грузового транспорта, которая будет обходить Саратов. Политик назвал это решение важным, поскольку наша "железка" будет частью магистрали Север-Юг.

Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подписал с президентом Ирана соглашение о строительстве участка железной дороги от границы Азербайджана по территории Ирана и в дальнейшем до Персидского залива. - Развязка добавит региону в плане развития,- заявил спикер федерального заксобрания.