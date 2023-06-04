Пострадавшая в ДТП в Лысогорском районе двухлетняя девочка вышла из комы

Фото: Госавтоинспекция

Пострадавшая в недавнем ДТП в Лысогорском районе Саратовской области двухлетняя девочка вышла из комы. Об этом пишет в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

После аварии ребенок перенес объемную нейрохирургическую операцию. Имеется положительная динамика, однако состояние по-прежнему тяжелое. Сейчас девочка вышла из комы.

Продолжается комплексная интенсивная терапия. Малышка дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и находится под постоянным контролем врачей-анестезиологов-реаниматологов.

Напомним, авария произошла 28 мая на выезд из поселка Лысые Горы. В 8:20 ВАЗ- 2107 столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка и 23-летняя девушка из «Ларгуса».