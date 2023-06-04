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НовостиОбщество4 июня 2023 11:12

Дмитрий Плеханов провел личный прием участников СВО и членов их семей

Наталия Калинина
Фото: Дмитрий Плеханов

Фото: Дмитрий Плеханов

Сегодня, 4 июня, на прием к Главе Энгельсского района Саратовской области жители обратились за помощью в решении различных вопросов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал Дмитрий Плеханов.

Жена мобилизованного Ирина Анатольевна из села Осиповка попросила благоустроить участок пути от ее дома до дороги с твердым покрытием.

Дмитрий Плеханов дал поручение профильным службам уже на следующей неделе произвести грейдирование участка.

Напоминаем, телефон горячей линии для участников СВО и членов их семей 8(8453) 55-98-08.