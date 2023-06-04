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НовостиПроисшествия4 июня 2023 9:39

В Саратове парень на Daewoo Nexia влетел в остановочный павильон

Есть пострадавшая
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 4 июня, в Саратове парень на Daewoo Nexia влетел в остановочный павильон, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 9.00 напротив дома 9 по улице Буровая. 23-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в остановочный павильон.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. В результате инцидента пострадала 53-летняя женщина, которая проходила мимо. Она госпитализирована. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.