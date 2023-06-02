Саратовские школьники могут заявить о себе на танцевальном флэшмобе

С 8 по 12 июня в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России». Со слов организаторов - миссия танцевального флэшмоба – объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине Об этом сегодня, 2 мая сообщило правительство области.

Школьники Саратовской области, могут принять участие в танцевальном флешмобе, посвящённому одному из главных государственных праздников в стране. Для этого необходимо записать на видео свой танец на песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», сделать пост, опубликовав его на своей странице или на странице родителя, педагога, учреждения в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш. Обязательно указав регион, свое имя и фамилию, название коллектива или учреждения. Работы с большим количеством участников будут приветствоваться.

Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».