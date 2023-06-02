Саратовские выпускники школ смогут узнать больше о профессии педагога

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Саратовские выпускники школьных учреждений и педагоги смогут больше узнать или рассказать о педагогической деятельности. Саратовские выпускники школьных учреждений и педагоги смогут узнать больше о педагогической деятельности, дополнительном образовании на портале будьучителем.рф. На сайте размещены учебные заведения среднего и высшего образования для координации в получении профессии. Всего представлено 167 вузов и 447 направлений. Кроме этого, на страничке портала можно ознакомиться с дополнительной информацией, включая вдохновляющие истории педагогов и их деятельности. Организаторы проекта, обращаясь к молодежи, отмечают: «Мы — проект «Будь учителем» — хотим поддержать тебя в выборе одной из самых важных профессий в мире. Став учителем, ты познакомишь детей с миром науки, подтолкнешь к саморазвитию и будешь развивать их творческие способности. Твои знания помогут сделать учеников счастливее и откроют для них дверь в светлое будущее. Специально для тебя мы создали сайт, где ты сможешь найти информацию о вузах и педагогических специальностях, а также полезные материалы, которые помогут тебе в будущей профессии».