Для саратовских учителей установили новую премию в 50 000 рублей

Фото: Министерство образования Саратовской области

Саратовские учителя смогут получить новое поощрение. Постановление было подписано губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным в Год педагога и наставника. Педагоги, у которых ученики сдадут ЕГЭ на 100 баллов, получат премию в 50 000 рублей.

В 2022 году по итогам сдачи единого государственного экзамена количество стобалльных результатов составило 83. 4 выпускника набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

Заместитель Председателя Правительства области – Министр образования Саратовской области Михаил Орлов отметил: «В достижениях наших ребят огромная заслуга и труд педагогов. Поощрение учителей, подготовивших стобалльников, установленное губернатором Саратовской области, позволит стимулировать педагогов региона к повышению качества реализации основных образовательных программ и подготовки к единому государственному экзамену. Безусловно, эта премия станет действенной мерой поддержки педагогов и продемонстрирует высокую значимость педагогического труда».