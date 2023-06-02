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НовостиПроисшествия2 июня 2023 11:45

В Саратове пассажирка погибла и трое получили травмы в столкновении Renault и «шестерки»

Елена Маркелова
Фото: ГИБДД города Саратова

Фото: ГИБДД города Саратова

В Гагаринском районе Саратова случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Об этом проинформировал отдел пропаганды городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД сообщили, что в два часа дня у села Колотов Буерак на 343-ем километре трассы «Сызрань Саратов Волгоград» произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2106» под управлением 85-летнего водителя и Renault, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

Пассажирка последней погибла на месте. Еще одна женщина из иномарки и водители обоих авто отравлены на госпитализацию.