В Саратовской области завершен ремонт детского сада №3 в Новоузенске

Источник: Министерство образования Саратовской области

В рамках проекта «Ремонт 100 школ и 100 детских садов» в городе Новоузенске Саратовской области закончили ремонтные работы детского сада № 3. Проведение проекта по ремонту образовательных учреждений и учреждений для общественного воспитания планируется продолжать до 2026 года. Детский сад №3 «Радуга» в городе Новоузенска является одним из участников программы. В здании заменили кровлю, отремонтировали и покрасили фасад, а также заменили напольное покрытие в пищевом блоке. Заведующая детским садом, Анна Скачкова, рассказала: «Когда нам сообщили о том, что наш сад включили в программу ремонта, мы, конечно же, обрадовались. Любое здание со временем требует ремонта, наше учреждение не стало исключением. Все проведенные работы проходили качественно, профессионально, в кратчайшие сроки».