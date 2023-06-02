Студия Артемия Лебедева изготовила новый логотип для «Ситиматик»

Фото: Ситиматик

Студия дизайна Артемия Лебедева изготовила новый логотип для АО «Ситиматик». Айдентику и сайт группа компаний обновила в ходе ребрендинга.

Из нового лого можно сделать вывод, что для визуального стиля были выбраны простые и минималистичные формы, шрифты и цвета, что сделало эмюлему «Ситиматика» более современной и лаконичной. Собственную айдентику получил и «Вторматик», который является ключевым проектом компании. Базовые элементы айдентики это смайлы, обыгрывающие первые буквы названий «Ситиматик» и «Вторматик». Они демонстрирую открытость компании к к клиентам.

В студии дизайна Артемия Лебедева отметили, что при разработке лого им было важно подчеркнуть назначение компании, которая стремится сделать жизнь горожан более комфортной и уютной.