Саратовец получил срок за устроенное им в пьяном виде смертельное ДТП

Архив КП Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Прокуратура Екатериновского района поддержала гособвинение по уголовному делу в адрес 31-летнего местного жителя, который будучи пьяным совершил смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В прокуратуре установили, что ночью с 13 на 14 марта прошлого года житель Екатериновки отметил день рождения, сел за руль иномарки «Мазда» и на улице Восточная столкнулся с попутно едущим «ВАЗом». В итоге пассажир отечественной легковушки травмировался и несколько позже умер в больничной палате.

В суде подозреваемый отрицал свою вину, перекладывая ее на водителя «ВАЗа». Приговором обвиняемому стало лишение свободы на полгода, которые он проведет в колонии-поселении. Кроме этого ему на два года запретили садиться за руль.