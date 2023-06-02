Бусаргин: Саратовская область производит 60 процентов макарон ПФО

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о развитии переработки в АПК региона. Показателями в данной отрасли он поделился на заседании коллегии минсельхоза РФ

Глава региона сообщил, что Саратов взял курс на наращивание мощностей по переработке местной сельхозпродукции на своей же территории. Он доложил о промежуточных итогах работы в этом направлении.

Саратовские предприятия производят в ПФО 60% макаронных изделий, 50% крупы, треть подсолнечного масла, 20% муки, плодоовощных консервов и майонеза.

Основным стимулом для роста переработки Роман Викторович назвал реализацию в регионе амбициозных инвестиционных проектов. В целом в саратовский АПК за последнее время вложено 15 миллиардов рублей. Происходит модернизация маслозаводов ГК «Русагро», строится мукомольный комплекс агрокорпорации «Био-тон», комплекса «Фабрики мороженого» ГК «Белая Долина».