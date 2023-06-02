Николай Панков рассказал, чем на войне полезен трактор

Скрин из видео. Николай Панков

Техника, переданная Вячеславом Володиным, помогает военнослужащим в зоне СВО. О том, как именно рассказал депутат ГД Николай Панков.

- Многое зависит от командира полка. Сейчас, например, 98-й полк полностью находится под землей. Бойцы живут в землянках, а создать такой подземный город непросто. Хочется отметить заслуги командира полка, который обеспечивает безопасность наших ребят. «Север» опытный человек, прошел многое. Таким образом он совмещает науку и практику для выживаемости бойцов.

Многие спрашивали - зачем на войне трактор? В нашем видео бойцы сами расскажут, насколько полезен трактор, который им передал Вячеслав Володин вместе с бронеавтомобилями в марте. Он используется при строительстве укрепительных сооружений, - рассказал Николай Панков.