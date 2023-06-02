Бусаргин: в страду-2023 Саратовская область запланировала собрать 4,4 миллиона тонн зерна

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В планах аграриев Саратовской области собрать в предстоящую уборочную 4,4 миллиона тонн зерна и 1,9 миллионов тонн подсолнечника. Такой информацией губернатор Роман Бусаргин поделился в ходе коллегии федерального Минсельхоза РФ.

Глава региона подчеркнул, что во многом страда-2022 для территориального агропрома стала рекордной. Впервые в истории намолот зерна дал 32,8 центнера с гектара. Объем сельхозпроизводства вырос на 26,3% (составил 262 миллиарда рублей) и вывел область на 2-е место в ПФО. Валовый сбор зерна обеспечил нашему региону 6-е место по России. 93 % посеянных семян зерновых оказались материалом отечественной селекции, из них саратовской – свыше 60%.

Роман Бусаргин отметил упорство работников АПК, ведь достойного результата они добились в весьма сложных погодных условиях.