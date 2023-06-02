В Саратовской области за один день четыре мотоциклиста попали в ДТП

Авария на Студенческой

В Саратовской области 1 июня зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Как сообщает региональная ГИБДД, три из них - в Энгельсском районе.

Первая авария произошла в 12:45 на 4-м километре автоподъезда к городу Энгельсу от трассы Р-208 «Тамбов - Пенза». Там столкнулись ГАЗ под управлением молодого человека 1995 года и байк Kawasaki, за рулем которого сидел мужчина 1987 года рождения.

Второе происшествие случилось в 16:30 в поселке Лощинном. Напротив дома № 1 «а» на улице Ветеранов дорогу не поделили водитель 1938 года рождения на Mitsubishi и 16-летний юноша на мотоцикле Sharmax.

В 21:15 в Энгельсе напротив дома № 183 «б» на улице Студенческой произошло столкновение ВАЗ-2114 под управлением молодого человека 2000 года рождения и байка Bajaj Pulsar NS 125 с 17 летним юношей за рулем.

В Саратове на улице Чернышевского в аварию попал байкер 1986 года рождения.

Все четыре мотоциклиста получили травмы и были госпитализированы.