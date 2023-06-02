Соцпрограммы Саратовской области получили из областного бюджета более 33 миллиардов рублей

Расходы на социальные программы Саратовской области составили более 33 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства финансов.

Сумма, выделенная на проект соцнаправленности по данным на 1 мая 2023 года составили 33,2 млрд рублей. Этот показатель на 7,1%, или на 2,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Сфера образования получила на развитие 10,5 миллиарда рублей, здравоохранения – 11,7 миллиарда рублей. На социальную поддержку и социальное обслуживание населения выделено 9 миллиардов рублей. Культурной сфере адресовали 1,4 миллиарда рублей, спортивной – 0,6 миллиарда рублей.