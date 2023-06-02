Власти планируют изменить официальную цену на жилье в Саратовской области

Утверждены цены на жилье для субъектов РФ на третий квартал 2023 года. В соответствии с документом федерального Минстроя, цена квадратного метра жилья в Саратовской области с 1 июля составит 70,5 тысячи рублей.

Нормативы стоимости нужны для расчета пособий и покупки жилья для льготных категорий граждан. Напомним, во втором квартале цена на жилье в Саратовской области составляла 71,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило проект приказа, который установит нормативную стоимость квадратного метра жилья в России на второе полугодие 2023 года. Средняя цена по стране составит 93,4 тысячи рублей.