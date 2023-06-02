В Саратове мужчина ударил 12-летнюю девочку пластиковой трубой на детской площадке

Архив КП Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Саратове мужчина избил ребенка и предстанет перед судом. Информацию об этом ЧП распространил отдел пропаганды городского МВД.

В ведомстве выяснили, что 28 мая дома N17 на улице Перспективная подозреваемый схватил пластиковую трубу и ударил ею 12-летнюю школьницу на детской площадке. Мотивации проступка он не объяснил.

В его адрес возбуждено уголовное дело после обращения в полицию матери пострадавшего ребенка. Стражи порядка выяснили, что мужчина является рецидивистом.