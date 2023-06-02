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НовостиОбщество2 июня 2023 7:57

Губернатор Саратовской области выступит в Москве с докладом об итогах работы АПК

Губернатор Роман Бусаргин примет участие в коллегии Министерства сельского хозяйства РФ
Светлана Курышева
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Сегодня в Москве губернатор Роман Бусаргин примет участие в коллегии Министерства сельского хозяйства РФ. Ее проведет руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает правительственный телеграмм-канал.

Глава региона выступит с докладом об итогах работы АПК Саратовской области. Роман Бусаргин расскажет о программах по развитию сельских территорий и привлечении инвестиций в сельское хозяйство.

Прямая трансляция начнется в 11:00 по мск (12:00 по саратовскому времени). Она будет доступна на сайте и в телеграм-канале Минсельхоза РФ.