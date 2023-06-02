По улице Усть-Курдюмская в Саратове поменяют схему движения

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С 6 июня по ул. Усть-Курдюмская на въезде в микрорайон Юбилейный в Саратове поменяют схему движения. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила мэрия Саратова.

При принятии решения учитывалась интенсивность дорожного движения на подходах к пересечению улиц Усть-Курдюмская и Вешняя. По Усть-Курдюмской в сторону Вешней улицы будет осуществляться движение напрямую по неиспользуемой в настоящее время дороге вдоль строящегося здания, без разворота. Для этого там должны установить барьерное ограждение, чтобы разграничить транспортные потоки, а также дополнить светофор дополнительными колонками по Усть-Курдюмской до соединения с Вешней. Соответствующие дорожные знаки уже установлены.

Власти считают, что все это увеличит пропускную способность и снизит аварийность на развороте.