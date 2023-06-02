Сдавшим оружие жителям Саратовской области выплатили 72 тысячи рублей

Фото: Архив КП Фото: Андрей АБРАМОВ

Саратовцы в 2023 году добровольно сдали 500 единиц оружия и боеприпасов. Из них 8 единиц огнестрельного оружия, 492 патрона к малокалиберному стрелковому оружию. Как сообщает сегодня, 2 мая, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области, им было выплачено 72,4 тысячи рублей.

В прошлом, 2022 году жители области добровольно сдали 70 единиц оружия и боеприпасов на сумму 33,7 тыс. рублей.

Напоминаем, что граждане могут добровольно сдать в органы МВД, участковому уполномоченному, незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые веществ и взрывные устройства.

Сумма выплаты зависит от количества и наименования сдаваемого незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, но не может превышать 25 тысяч рублей.