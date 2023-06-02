Бусаргин пообещал реконструировать солярий в ходе строительства набережной у Затона

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал, что в ходе строительства участка на бережной вверх по течению в сторону Затона строители реконструируют солярий. Подробностями предстоящего обустройства очередного отрезка прибрежной пешеходной зоны глава региона поделился с подписчиками телеграм-канала.

Роман Викторович поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и федеральное правительство за поддержку проекта развития саратовской набережной. Так, с завтрашнего дня, 3 июня, после открытия участка от 2-Садовой до Большой Садовой ее протяженность достигнет 6,4 километра.

Бусаргин уточнил, что строительство отрезка в сторону Затона начнется уже в июле этого года. Здесь будет благоустроено 2,5 километра береговой линии. Помимо создания мест для купания здесь реконструируют солярий и создадут защитные молы с песчаным откосом.