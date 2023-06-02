Здание лесопильного завода и два жилых дома в Саратове признали историческими памятниками

Еще три здания, расположенных в Саратове, признали памятниками истории местного значения. Соответствующие приказы подписал глава профильного комитета Владимир Мухин.

Одним из объектов, включенных в реестр, является «Постройка лесопильного завода». Она находится по адресу: улица Шелковичная, дом 18/36, и построено в начале прошлого века.

Еще два дома, ставшие памятниками истории местного значения, расположены на улице Лермонтова: на пересечении с улицей Григорьева и на участке Челюскинцев и Валовой. Новый статус оградит все три объекта от сноса и перестройки.