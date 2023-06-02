В Саратове изменилась схема движения маршрутки №8А

С сегодняшнего дня, 2 июня, в Саратове меняется схема движения автобусов по маршруту N8А. Об этом сообщает администрация города.

Маршрут от Солнечного-2 до клинической больницы им. Разумовского, теперь будет проезжать по улице Еремина. Вместо Перспективной движение будет организовано по Чехова и Академика Антонова с заездом на Блинова. Добавляются остановки по Советской - Мирному переулку - Вавилова - Астраханской. В мэрии уточнили, что на маршруте будет курсировать 16 автобусов малой вместимости, с интервалами движения в часы пик - 10 минут, в межпиковое время от 10 до 20 минут. Первый рейс должен отправляться в 6 часов утра, последний - в 22 часа.

Ранее конечными этого маршрута Солнечный-2 и парк «Липки». Осенью прошлого года суд области прекратил действие перевозчика "Икар-Авто" на этом маршруте по иску администрации, из-за жалоб жителей на систематическое несоблюдение расписания. Возобновилось движение маршруток на этой неделе.