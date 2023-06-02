В Саратове отключили горячую воду на проспекте Столыпина

Сегодня, 2 июня, в Саратове отключили горячую воду тысячам жителям Ленинского района. На время проведения плановых работ по подготовке теплосетей к зиме прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

ул. Майская, 1, 1а, 2, 2а, 2Г, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6 А, 6д, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18 а, 20, 20а, 20б

ул. Моисеева, 1, 1а, 3, 5, 7

ул. Строителей, 8, 10, 12, 14

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают уже сегодня.

Кроме того, отключение горячей воды проходит на проспекте Столыпина, 3, 5, 11А, а также по адресам:

ул. Максима Горького, 26

ул. Радищева, 14, 15/17, 23, 23 А, 27, 29

Сакко и Ванцетти, 4, 4 А, 6/8, 10, 12, 15 А, 16, 23

Соборная площадь, 11

Советская, 1, 2, 3/5, 3/5 к.2, к.3, к.5, 4 А, 4 Б

Работы продлятся по 3 июня включительно. Об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».