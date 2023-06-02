Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил построить круглогодичный бассейн у моста Саратов-Энгельс. Свою идею наш земляк высказал во время приезда в областной центр с рабочим визитом.

На новые планы политика вдохновило завтрашнее открытие нового участка набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой. Теперь благодаря данному отрезку протяженность саратовской набережной составит 6,4 километра (в три раза больше первоначальной).

Володин сообщил, что в ближайшее время реконструкция береговой линии при его поддержке продолжится. Уже в этом году начнутся работы вверх по течению – в сторону Затона. Предстоит обустройство еще 2,5 километров прибрежной линии для дальнейшего ее использования в качестве зоны отдыха. Вячеслав Викторович убежден, что это место станет еще привлекательнее, если на участке рядом с мостом Саратов-Энгельс построить открытый теплый бассейн. С таким предложением спикер федерального заксобрания обратился к местным чиновникам.