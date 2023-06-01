фото: тг-канал "Саратов.Жесть 18+"

Бился головой в окно второго этажа: саратовцев разбудил неадекватный мужчина. Фото и видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Саратов. Жесть +18».

В Заводском районе Саратова, сегодня 1 июня, жители одного из домов 4-го Жилучастка проснулись в районе четырех утра от громкого стука. Решив узнать причину стука, саратовчанка одернула жалюзи и увидела, что неизвестный мужчина залез по газовой трубе и бьется головой в окно второго этажа с жутким выражением лица. Неадекватный саратовец разбил себе голову в кровь и не реагировал на призывы жителей дома слезть. Дальнейшая судьба гражданина неизвестна.