фото: архив КП

29-летний саратовец проведет год в колонии за экстремистские комментарии. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Согласно информации ведомства, 29-летний молодой человек являлся администратором паблика в «ВКонтакте», где и разместил комментарии, призывающие к насильственным и экстремистским действиям по национальному признаку. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Октябрьский районный суд приговорил подсудимого к году колонии строгого режима, кроме того, молодой человек лишился права администрирования публичных сообществ и сайтов.