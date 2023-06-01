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НовостиОбщество1 июня 2023 14:03

29-летний саратовец проведет год в колонии за экстремистские комментарии

Мужчина призывал к насилию в своем паблике «ВКонтакте»
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

29-летний саратовец проведет год в колонии за экстремистские комментарии. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Согласно информации ведомства, 29-летний молодой человек являлся администратором паблика в «ВКонтакте», где и разместил комментарии, призывающие к насильственным и экстремистским действиям по национальному признаку. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Октябрьский районный суд приговорил подсудимого к году колонии строгого режима, кроме того, молодой человек лишился права администрирования публичных сообществ и сайтов.