Фото: СУ СК России по Саратовской области

В Саратовской области мужчина убил брата топором и держал взаперти женщину – суд вынес приговор. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает СУ СКР.

По информации ведомства, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 февраля 2022 года в Хвалынске. В частном доме на улице Володарского между двумя братьями 60 и 61 лет произошел конфликт. В результате ссоры младший ударил старшего топором, от чего тот скончался на месте.

Кроме того, в результате расследования выяснилось, что с 13 ноября 2021 года мужчина держал взаперти у себя дома знакомую.

Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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