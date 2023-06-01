Владимир Машков высоко оценил поделку саратовской школьницы на конкурсе «Полицейский Дядя Степа»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Москве представители МВД России и члены Общественного совета при нем подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». К юбилею проекта была приурочена экспозиция работ-участников.

В 2023 году конкурс приурочили к 305-летию полиции России и 40-летию со дня образования в системе МВД России пресс-служб. В конкурсе участвуют дети от 6 до 14 лет. С помощью разнообразных материалов они изображают будни полицейских.

Третье место на Всероссийском проекте заняла скульптурная работа юной саратовской художницы Анастасии Федотовой.

В Общественный совет при МВД России входят Владимир Машков, Артем Михалков, Марианна Максимовская, Татьяна Пуговкина и другие известные россияне.

Актер и режиссер Владимир Машков признался, что не первый раз участвует в работе жюри. - Здесь есть очень интересные, неожиданные по технике исполнения и образам работы. Вообще кукла как образ всю жизнь следует вместе с человеком, ведь после мамы и отца – это первое, с чем общается ребенок, - отметил Владимир Львович.