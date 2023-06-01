В День защиты детей юные жители Саратова представили свои таланты

Выступление в Саратове

Возле Саратовской консерватории прошел концерт под названием "Я выбираю музыку", в котором приняли участие дети музыкальных школ и школ искусств.

В международный День защиты детей 1 июня юные таланты поделились своим творчеством с жителями города. Проводимый праздник во всем мире обращает внимание на проблемы детей и их значимость в обществе.

На площадке возле Саратовской консерватории выступили баянисты и гармонисты, а также хореографические, фольклорные, вокальные ансамбли. Каждый номер имел свой характер, атмосферу, однако отличался высоким уровнем подготовки. Педагоги внимательно следили и переживали за своими подопечными, как и их родителей. Гости праздника тепло приняли ребят, громко аплодируя.

Во время концерта перед своим выступлением коллектив "Серпантин" МОУ СОШ №4 рассказал, что данное мероприятие стало для них традиционным. Каждый год они выступают перед жителями города в День защиты детей. "Удовольствие играть в таком месте", - поделились участницы коллектива.