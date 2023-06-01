фото: Минсельхоз

В Саратовской области растут показатели производства молока. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Согласно заявлению аграрного министерства, в сельхозпредприятиях Саратовской области с начала года произведено 53,7 тыс. онн молока, что на 9,8 процентов больше аналогичного уровня прошлого года.

В лидерах традиционно Марксовский район, где на 1 июня произведена 31 171 тонна молока.

За прошедшую неделю предприятиями области выработано 1370 тонн питьевого молока, 970 тонн кисломолочных продуктов, 210 тонн масла, 33 тонны мягких, полутвердых и плавленых сыров, 132 тонны сухих молочных консервов.